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ГТЛК поставит четырем авиакомпаниям семь вертолетов Ми-8МТВ-1

ГТЛК поставит четырем авиакомпаниям семь вертолетов Ми-8МТВ-1 - 18.11.2026, ПРАЙМ

ГТЛК поставит четырем авиакомпаниям семь вертолетов Ми-8МТВ-1

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) договорилась с четырьмя отечественными авиакомпаниями на поставку семи вертолетов Ми-8МТВ-1 в течение... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:48+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) договорилась с четырьмя отечественными авиакомпаниями на поставку семи вертолетов Ми-8МТВ-1 в течение 2026-2027 годов, сообщает компания. "ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) подписала договоры лизинга с 4 российскими авиакомпаниями на поставку 7 отечественных вертолетов Ми-8МТВ-1 на Транспортной неделе-2026 в Москве", - говорится в сообщении. Уточняется, что ГТЛК планирует принять воздушные суда у Казанского вертолетного завода госкорпорации "Ростех" и передать борты авиакомпаниям в течение 2026-2027 годов. Так, по два новых вертолета получат "Полярные авиалинии", "АПК Вектор" и "АРГО". Еще один борт получит "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность полета составляет до 715 километров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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