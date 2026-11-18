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ГТЛК договорилась с "Алтайвагоном" и "Уралвагонзаводом" о сотрудничестве
ГТЛК договорилась с "Алтайвагоном" и "Уралвагонзаводом" о сотрудничестве - 18.11.2026, ПРАЙМ
ГТЛК договорилась с "Алтайвагоном" и "Уралвагонзаводом" о сотрудничестве
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) договорилась с "Алтайвагоном" и Концерном "Уралвагонзавод" о сотрудничестве в сфере обновления... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:40+0300
2026-11-18T16:40+0300
2026-11-18T16:40+0300
бизнес
россия
промышленность
уралвагонзавод
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) договорилась с "Алтайвагоном" и Концерном "Уралвагонзавод" о сотрудничестве в сфере обновления подвижного состава в России, сообщает компания.
Соответствующее соглашение стороны заключили на площадке форума "Транспорт России".
"В рамках соглашения стороны намерены консолидировать компетенции и ресурсы для проработки организационных, финансовых и технических решений, необходимых для подготовки производства, приобретения и последующей передачи грузовых вагонов в лизинг", - говорится в сообщении.
По данным ГТЛК, особое внимание планируется уделить перспективным моделям подвижного состава, в том числе инновационным грузовым вагонам с повышенной осевой нагрузкой 25 тонн.
"Реализация таких проектов позволит содействовать обновлению парка грузового подвижного состава и повышению технологического потенциала отечественного вагоностроения", - заключили в компании.
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бизнес, россия, промышленность, уралвагонзавод
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Уралвагонзавод
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) договорилась с "Алтайвагоном" и Концерном "Уралвагонзавод" о сотрудничестве в сфере обновления подвижного состава в России, сообщает компания.
Соответствующее соглашение стороны заключили на площадке форума "Транспорт России".
"В рамках соглашения стороны намерены консолидировать компетенции и ресурсы для проработки организационных, финансовых и технических решений, необходимых для подготовки производства, приобретения и последующей передачи грузовых вагонов в лизинг", - говорится в сообщении.
По данным ГТЛК, особое внимание планируется уделить перспективным моделям подвижного состава, в том числе инновационным грузовым вагонам с повышенной осевой нагрузкой 25 тонн.
"Реализация таких проектов позволит содействовать обновлению парка грузового подвижного состава и повышению технологического потенциала отечественного вагоностроения", - заключили в компании.