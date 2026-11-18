https://1prime.ru/20261118/ii-875342145.html

В МВД рассказали, какие настройки ИИ-агента помогут защитить данные

В МВД рассказали, какие настройки ИИ-агента помогут защитить данные - 18.11.2026, ПРАЙМ

В МВД рассказали, какие настройки ИИ-агента помогут защитить данные

ИИ-агенты могут самостоятельно работать с файлами, браузером, почтой и онлайн-сервисами, поэтому предварительно необходимо их безопасно настроить, сообщили в... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:15+0300

2026-11-18T17:15+0300

2026-11-18T17:15+0300

технологии

россия

общество

мвд

ии

искусственный интеллект

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875342145.jpg?1795011302

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ИИ-агенты могут самостоятельно работать с файлами, браузером, почтой и онлайн-сервисами, поэтому предварительно необходимо их безопасно настроить, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве рассказали, что ИИ-агенты могут самостоятельно работать с файлами, браузером, почтой и онлайн-сервисами, однако неправильная конфигурация таких помощников может создать дополнительные уязвимости. "Перед началом работы ограничьте доступ к файлам - разрешайте агенту работать только с выбранными папками, а не со всем диском; настройте список разрешённых сайтов - ограничьте переходы на неизвестные ресурсы и передачу им данных", - говорится в сообщении. Также нужно включить подтверждение отправки писем и удаления файлов, покупки и платежи должны требовать согласия пользователя; отключить ненужные плагины, интеграции и доступ к командной строке, а также проверять активные разрешения и токены доступа и отзывать ненужные. "Специалисты… советуют использовать дополнительные средства изоляции, которые позволяют запускать ИИ-агентов в отдельной виртуальной среде, ограничивая их прямой доступ к системе и аккаунтам пользователя", - отмечается в сообщении. Правоохранители отметили, что безопасность ИИ-агента зависит не только от самой нейросети, но и от того, насколько грамотно ограничены её полномочия.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество , мвд, ии, искусственный интеллект