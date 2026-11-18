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Участники саммита АТЭС заявили, что ИИ открывает новые возможности
Участники саммита АТЭС заявили, что ИИ открывает новые возможности - 18.11.2026, ПРАЙМ
Участники саммита АТЭС заявили, что ИИ открывает новые возможности
Участники делового саммита АТЭС заявили, что искусственный интеллект открывает новые возможности, но несет риски и вызовы, говорится в тексте опубликованной в... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:47+0300
2026-11-18T17:47+0300
2026-11-18T17:47+0300
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Участники делового саммита АТЭС заявили, что искусственный интеллект открывает новые возможности, но несет риски и вызовы, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС.
"Передовые технологии, такие как искусственный интеллект, являются стратегическими технологиями, которые ведут к промышленной трансформации. Они глубоко преобразуют все отрасли, повышая производительность и уровень инноваций. Но в то же время технологические изменения несут в себе риски и вызовы, что требует осмотрительного подхода, извлечения выгод и недопущение вреда", - сказано в документе.
Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения. Опубликованная по итогам саммита "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите в Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября.
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атэс
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Участники делового саммита АТЭС заявили, что искусственный интеллект открывает новые возможности, но несет риски и вызовы, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС.
"Передовые технологии, такие как искусственный интеллект, являются стратегическими технологиями, которые ведут к промышленной трансформации. Они глубоко преобразуют все отрасли, повышая производительность и уровень инноваций. Но в то же время технологические изменения несут в себе риски и вызовы, что требует осмотрительного подхода, извлечения выгод и недопущение вреда", - сказано в документе.
Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения. Опубликованная по итогам саммита "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите в Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября.