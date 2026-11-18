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"Иннопрактика" и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

"Иннопрактика" и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Иннопрактика" и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Компания "Иннопрактика" и РЖД подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития квантовых технологий и формирования национальных подходов... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:58+0300

2026-11-18T16:58+0300

2026-11-18T17:01+0300

технологии

россия

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Компания "Иннопрактика" и РЖД подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития квантовых технологий и формирования национальных подходов к обеспечению безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". Подписание состоялось в среду на полях XIII Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" в Национальном центре "Россия". "Компания "Иннопрактика" и ОАО "РЖД" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития квантовых технологий, а также формирования национальных подходов к обеспечению безопасности и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что соглашение предусматривает объединение научных, экспертных и отраслевых компетенций сторон для развития квантовых технологий, оценки связанных с ними возможных рисков и выработки мер по обеспечению технологического суверенитета страны. "Важным результатом подписания стало закрепление за компанией "Иннопрактика" статуса центра компетенций, объединяющего научный, экспертный и отраслевой потенциал для формирования национального подхода к обеспечению технологического суверенитета", – приводятся слова первого заместителя генерального директора компании "Иннопрактика" Натальи Поповой. Глава РЖД Олег Белозеров, слова которого цитирует пресс-служба, отметил, что компания "Иннопрактика" уже более семи лет является надежным партнером РЖД в области стратегического планирования и прогнозирования, управления проектами и интеллектуальной собственностью, импортозамещения, развития кадрового потенциала. Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 18 ноября. Организатором мероприятия выступает компания "Иннопрактика" при поддержке НЦ "Россия". Основная тема мероприятия в этом году - "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти". Участники конгресса обсудят как союз науки, бизнеса и культуры может способствовать развитию экономики страны и какой международный опыт может обогатить национальную модель инновационного развития.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, олег белозеров, ржд