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Путин заявил, что инструменты экономического доминирования изжили себя
Путин заявил, что инструменты экономического доминирования изжили себя - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин заявил, что инструменты экономического доминирования изжили себя
Прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:00+0300
2026-11-18T07:00+0300
2026-11-18T08:29+0300
россия
китай
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график российского лидера в Китае. "Практика показала, что прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, в значительной степени утратили свое устрашающее воздействие", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график российского лидера в Китае.
"Практика показала, что прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, в значительной степени утратили свое устрашающее воздействие", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.