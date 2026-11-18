https://1prime.ru/20261118/instrumenty-875307615.html

Путин заявил, что инструменты экономического доминирования изжили себя

Путин заявил, что инструменты экономического доминирования изжили себя - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин заявил, что инструменты экономического доминирования изжили себя

Прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:00+0300

2026-11-18T07:00+0300

2026-11-18T08:29+0300

россия

китай

владимир путин

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875307615.jpg?1794979783

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график российского лидера в Китае. "Практика показала, что прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, в значительной степени утратили свое устрашающее воздействие", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, владимир путин, атэс