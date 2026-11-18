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В реконструкцию участка трассы М-4 "Дон" вложат 23 миллиарда рублей

В реконструкцию участка трассы М-4 "Дон" вложат 23 миллиарда рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ

В реконструкцию участка трассы М-4 "Дон" вложат 23 миллиарда рублей

"Автодор", "Нацпроектстрой" и Сбербанк подписали протокол о начале инвестирования реконструкции автодороги М-4 "Дон" на участке с 974-го по 1024-й километр,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:25+0300

2026-11-18T17:25+0300

2026-11-18T17:28+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Автодор", "Нацпроектстрой" и Сбербанк подписали протокол о начале инвестирования реконструкции автодороги М-4 "Дон" на участке с 974-го по 1024-й километр, общий объем внебюджетных инвестиций в проект составит около 23 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК). Финансирование реконструкции трассы осуществляется в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения. "Финансовым партнером проекта выступил "Сбер". Банк открыл кредитную линию с лимитом 21,9 миллиарда рублей. За счет этого финансирования 50 километров трассы М-4 "Дон" станут шестиполосными", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, исполнитель проекта - "Нацпроектстрой", помимо привлечения кредитного финансирования, также вложит в реконструкцию более 1,1 миллиарда рублей собственных средств. По данным "Автодора", реконструируемый участок является одним из самых загруженных на южном направлении: среднегодовая суточная интенсивность движения здесь превышает 45 тысяч автомобилей. Предыдущая реконструкция отрезка проводилась в 1991-2008 годах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, автодор, сбербанк