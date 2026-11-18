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Эксперт: IPO Anthropic станет проверкой доверия к отрасли ИИ

Эксперт: IPO Anthropic станет проверкой доверия к отрасли ИИ - 18.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт: IPO Anthropic станет проверкой доверия к отрасли ИИ

Предстоящее проведение первичного публичного размещения акций (IPO) американской компании Anthropic станет проверкой доверия инвесторов ко всей отрасли... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:51+0300

2026-11-18T15:51+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Предстоящее проведение первичного публичного размещения акций (IPO) американской компании Anthropic станет проверкой доверия инвесторов ко всей отрасли искусственного интеллекта (ИИ), рассказал РИА Новости директор по стратегии MWS AI (входит в МТС) Сергей Тюканько. "Предстоящее IPO американской компании Anthropic станет проверкой доверия инвесторов ко всей отрасли искусственного интеллекта", - сообщил Тюканько. По его словам, результаты размещения Anthropic станут ориентиром для инвесторов, оценивающих перспективы всего сектора ИИ. Положительная реакция рынка может поддержать индекс Nasdaq и акции компаний, связанных с развитием ИИ-инфраструктуры, включая производителей полупроводников. При этом неудачное IPO способно усилить сомнения инвесторов в обоснованности высоких оценок ИИ-компаний и спровоцировать новую коррекцию технологического сектора, подобную падению американского рынка 5 ноября. "Важно, что Anthropic привлекает акционерный капитал, а не наращивает долг. На фоне опасений, что ИИ-бум все больше финансируется кредитами, это более здоровая модель для всей отрасли", - отметил он. Ожидается, что цена размещения будет определена 18 ноября, а торги на Nasdaq под тикером ANT начнутся 19 ноября 2026 года. Согласно предварительному проспекту, ценовой диапазон составляет 70–78 долларов за акцию. По информации Financial Times, организаторы рассматривают возможность повысить оценку компании до 1,5 триллиона долларов и выше. Сама Anthropic ранее называла ориентир до 1,4 триллиона долларов. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude. В конце октября Anthropic подала заявку на проведение IPO.

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технологии, сан-франциско, nasdaq, мтс, financial times, nasdaq composite