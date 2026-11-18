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Италия направит более шести миллиардов евро на противодействие гибридным угрозам

Италия направит более шести миллиардов евро на противодействие гибридным угрозам - 18.11.2026, ПРАЙМ

Италия направит более шести миллиардов евро на противодействие гибридным угрозам

Италия планирует направить более шести миллиардов евро на противодействие гибридным угрозам и развитие кибербезопасности в ближайшие годы, заявил министр... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:22+0300

2026-11-18T21:22+0300

2026-11-18T21:22+0300

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мировая экономика

италия

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РИМ, 18 ноя - ПРАЙМ. Италия планирует направить более шести миллиардов евро на противодействие гибридным угрозам и развитие кибербезопасности в ближайшие годы, заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто. "На трехлетний период 2026-2028 годов мы планируем почти два миллиарда евро, примерно на 40% больше, чем в предыдущий трехлетний период. В ближайшие годы на этот сектор предусмотрено более шести миллиардов евро", - сказал Крозетто, выступая с докладом в парламенте. По его словам, в 2019 году на защиту от гибридных угроз было предусмотрено 126 миллионов евро, тогда как в 2025 году эта сумма достигла 557 миллионов евро. Крозетто подчеркнул, что гибридные угрозы включают скоординированные действия в военной, экономической, дипломатической и информационной сферах, направленные на раскол общества, подрыв доверия граждан к государственным институтам и влияние на общественное мнение. В качестве одного из примеров когнитивной войны он привел недавние ложные сообщения о минировании самолетов и школ в Италии и других европейских странах. За последние 7 дней угрозы поступили более чем в 10 тысяч итальянских школ, в результате были эвакуированы свыше 300 учебных заведений. В связи с волнами писем итальянское МВД распорядилось не проводить эвакуацию в зданиях при отсутствии конкретных признаков реальной опасности. Итальянская полиция в среду установила местонахождение в американском городе Финикс мужчины, использовавшего в интернете псевдоним "Михаил Андропов", который фигурировал в электронных письмах с угрозами взрывов в школах Италии. ФБР опровергло какую-либо его причастность к массовой рассылке электронных писем.

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технологии, мировая экономика, италия, мвд