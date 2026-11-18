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Ядров назвал безопасность пассажиров приоритетом

Ядров назвал безопасность пассажиров приоритетом - 18.11.2026, ПРАЙМ

Ядров назвал безопасность пассажиров приоритетом

Безопасность пассажиров и создание понятной схемы транспортного сообщения с Крымом находятся в приоритете, заявил глава Минтранса России Дмитрий Ядров. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:17+0300

2026-11-18T09:17+0300

2026-11-18T09:17+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Безопасность пассажиров и создание понятной схемы транспортного сообщения с Крымом находятся в приоритете, заявил глава Минтранса России Дмитрий Ядров. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже Минтранс сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы. "В приоритете – безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения. Обеспечена бесперебойная работа колл-центров, чтобы люди оперативно получали информацию и помощь", - передает Минтранс РФ со ссылкой на Ядрова.

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