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"Яндекс" разработал навигационное устройство "Компас"

"Яндекс" разработал навигационное устройство "Компас" - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" разработал навигационное устройство "Компас"

Инженеры "Яндекса" разработали навигационное устройство "Компас", которое помогает лучше определять местоположение и направление движения автомобиля при сбоях в | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:06+0300

2026-11-18T10:06+0300

2026-11-18T10:06+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Инженеры "Яндекса" разработали навигационное устройство "Компас", которое помогает лучше определять местоположение и направление движения автомобиля при сбоях в работе геолокации, сообщили РИА Новости в компании. "Инженеры "Яндекса" создали "Компас" – компактное устройство, которое помогает точнее определять местоположение автомобиля и направление его движения при нестабильной работе геолокации", - говорится в сообщении. Как отмечается, на сегодняшний день "Компасы" тестируются в 10 тысячах машин такси и доступны для водителей и таксопарков бесплатно. Устройство подключается к диагностическому разъему автомобиля (CAN-шине) и получает данные о скорости вращения колес, объяснили в "Яндексе". Встроенные в него инерциальные датчики помогают определить направление движения и передают данные по Bluetooth в мобильное приложение для водителей такси. Далее алгоритм объединяет и анализирует получаемую от "Компаса" информацию, сравнивает ее с последними доступными сигналами геолокации и данными Wi-Fi со смартфона и таким образом точнее рассчитывает геолокацию автомобиля в режиме реального времени. "Уже на этапе тестов мы видим, что "Компас" помогает снизить отмены заказов из-за того, что пассажиры и водители не могут найти друг друга", – отметил руководитель проекта "Яндекс Компас" Александр Малайрев. В компании подчеркнули, что со временем планируют расширять сферы применения устройства и развивать другие технологические решения в области инерциальной навигации, в том числе и для частных автовладельцев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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