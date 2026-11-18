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ЮАР в 2026 году произведет рекордные с 2014 года 11,3 миллиона гектолитров вина

ЮАР в 2026 году произведет рекордные с 2014 года 11,3 миллиона гектолитров вина - 18.11.2026, ПРАЙМ

ЮАР в 2026 году произведет рекордные с 2014 года 11,3 миллиона гектолитров вина

ЮАР по итогам 2026 года произведет рекордные с 2014 года 11,3 миллиона гектолитров вина, следует из предварительных данных Международной организации... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T22:47+0300

2026-11-18T22:47+0300

2026-11-18T22:47+0300

бизнес

мировая экономика

юар

южная африка

аргентина

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. ЮАР по итогам 2026 года произведет рекордные с 2014 года 11,3 миллиона гектолитров вина, следует из предварительных данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). "В 2026 году Южная Африка - крупнейший производитель в Южном полушарии: объем производства оценивается в 11,3 миллиона гектолитров, что на 10% больше показателя 2025 года и на 14% превышает средний уровень за последние пять лет", - говорится в отчете организации. Согласно историческим данным OIV, это максимальный объем производства вина с 2014 года, когда он составлял 11,46 миллиона гектолитров. В организации отмечают, что благоприятные условия в начале сезона, а также февральские дожди, позволившие избавиться от нехватки воды, способствовали достижению самого высокого уровня производства в стране за последнее десятилетие. На втором месте в Южном полушарии, согласно прогнозу, окажется Аргентина с минимальными с 2023 года показателем в 9,7 миллиона гектолитров вина. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку Чили - 9,5 миллиона гектолитров (+13%). Следом расположились Австралия, чье производство упало до минимальных с 2000 года 9,1 миллиона гектолитров (-19%), и Новая Зеландия - 3,2 миллиона (-15%). Бразилия нарастила производство на 10%, до максимальных за четыре года 3,1 миллиона гектолитров, а Уругвай - на 13%, до 0,7 миллиона гектолитров. "В целом в Южном полушарии, где сбор винограда завершается в первой половине года, предварительные оценки на 2026 год указывают на небольшое снижение объема производства - примерно до 47 миллионов гектолитров, что составляет около 21% от общемирового объема производства вина. Этот показатель на 3% ниже уровня 2025 года и на 7% ниже среднего значения за последние пять лет", - добавляют авторы доклада.

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южная африка

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бизнес, мировая экономика, юар, южная африка, аргентина