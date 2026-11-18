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Юрист из Москвы выиграл в лотерею после чтения "Игрока"

Юрист из Москвы выиграл в лотерею после чтения "Игрока" - 18.11.2026, ПРАЙМ

Юрист из Москвы выиграл в лотерею после чтения "Игрока"

Юрист из Москвы выиграл в лотерею более 29 миллионов рублей после того, как почитал роман Федора Достоевского "Игрок", рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T08:17+0300

2026-11-18T08:17+0300

2026-11-18T08:17+0300

бизнес

россия

общество

москва

минфин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Юрист из Москвы выиграл в лотерею более 29 миллионов рублей после того, как почитал роман Федора Достоевского "Игрок", рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Москвич Василий, юрист и увлеченный шахматист, выиграл 29 494 028 рублей в лотерее "Накопительная 8". Накануне счастливчик читал роман Федора Достоевского "Игрок", а вскоре сам стал обладателем многомиллионного выигрыша", - сообщили в пресс-службе компании. Выбирая выигрышную комбинацию чисел, мужчина не искал особых знаков и не полагался на приметы, предпочтя случайную комбинацию, отметили в пресс-службе. Там добавили, что выигравший столь внушительную сумму не планирует кардинально менять свою жизнь и не видит необходимости в срочных крупных тратах. Дело в том, что квартира и автомобиль у него уже есть, а ребенок вырос и учится в аспирантуре. "Основную часть выигрыша он намерен сохранить, чтобы в дальнейшем постепенно и обдуманно распоряжаться средствами. При этом часть денег Василий планирует направить на благотворительность. Он рассказал, что хотел бы поддержать детей, нуждающихся в помощи, а также организации, которые заботятся о собаках", - добавили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , москва, минфин