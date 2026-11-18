https://1prime.ru/20261118/jurist-875350794.html

Юрист предупредил о последствиях прогула ради игры в GTA VI

Юрист предупредил о последствиях прогула ради игры в GTA VI - 18.11.2026, ПРАЙМ

Юрист предупредил о последствиях прогула ради игры в GTA VI

Прогул работы ради того, чтобы поиграть в новую часть видеоигры GTA, может закончиться увольнением, даже если это был первый прогул, рассказал юрист,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:36+0300

2026-11-18T19:36+0300

2026-11-18T19:36+0300

общество

москва

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Прогул работы ради того, чтобы поиграть в новую часть видеоигры GTA, может закончиться увольнением, даже если это был первый прогул, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Выход видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) от разработчика Rockstar Games запланирован на 19 ноября. "Выход новой части GTA может стать для некоторых сотрудников поводом отложить рабочие обязанности, однако желание запустить долгожданную игру не освобождает от соблюдения трудовой дисциплины. В соответствии с законом прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности либо более четырех часов подряд в течение смены. За такой проступок работодатель вправе уволить сотрудника даже при однократном нарушении", - рассказал Хаминский. В случае такого нарушения работодатель должен зафиксировать отсутствие работника, потребовать у него письменное объяснение и предоставить два рабочих дня для ответа. "Если разумное объяснение не представлено, составляется соответствующий акт и работник может быть уволен", - добавил Хаминский. При этом сотруднику не оплатят фактически не отработанное время, отметил юрист. Если же отсутствие составило менее четырех часов и не охватывало весь рабочий день, уволить за прогул нельзя. Однако работодатель может сделать замечание или выговор. "Таким образом, даже однодневная неявка ради игры может закончиться потерей работы. При этом то, что сотрудник впервые нарушил трудовую дисциплину, не исключает увольнения за прогул", - подытожил Хаминский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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