National Post: Канада хочет использовать Пекин как противовес Вашингтону
National Post: Карни хочет использовать Пекин как противовес Вашингтону
© Фото : Official social media page of Mark Carney24-й премьер-министр Канады Марк Карни
© Фото : Official social media page of Mark Carney
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Канада пытается сблизиться с Китаем, чтобы ослабить зависимость от США, однако такая стратегия может дорого обойтись Оттаве, пишет ИноСМИ со ссылкой на National Post.
Премьер Марк Карни рассчитывает использовать Пекин как противовес Вашингтону, и американцы занервничали. Во второй раз за год он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы поговорить о торговле, сотрудничестве и диверсификации рисков. Карни хвалил рост китайских инвестиций, предлагал расширить электронную коммерцию, академические обмены и даже открыть в Канаде производства китайских автомобилей.
Однако, прежде чем говорить о новой дружбе Оттавы и Пекина, стоит задать неудобный вопрос: действительно ли Китай способен заменить США в качестве главного экономического партнера Канады? Ответ — решительное нет, отмечает издание.
Покупательная способность китайских потребителей сравнительно невысока, при этом экономические амбиции Пекина простираются куда дальше продажи канадцам дешевых электромобилей. Хуже того, восторженность Карни в отношении Пекина грозит настроить против Канады Вашингтон, а страна все еще надеется заключить сделку с президентом США Дональдом Трампом — ради этого канадцы и выбрали Карни.
Обратимся к цифрам. По последним данным Статистической службы Канады, в сентябре торговля Канады с США составила 64,6% двустороннего товарооборота; с Китаем — 6,8%. Это меньше, чем с ЕС (7,4%). Больше, чем в Китай, экспортных товаров при этом направляется даже в Великобританию (5,7% против 6,3%), не говоря уже об экспорте в США (70,2%), несмотря на сокращение торговли из-за тарифов Трампа.
Да, в Китае рынок около 900 миллионов потребителей. Однако средний располагаемый доход в Китае в 2025 году, по данным Национального бюро статистики КНР, равнялся 43 377 юаням, то есть примерно 700 канадским долларам в месяц. Вдобавок китайцы славятся бережливостью — отчасти потому, что их реальные доходы не растут, а социальная защита в стране развита слабо. В среднем сельский житель тратит лишь 362 канадских доллара в месяц, а городской — 641.