https://1prime.ru/20261118/karelija-875332379.html

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Карелии

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Карелии - 18.11.2026, ПРАЙМ

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Карелии

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Карелии, информация о пострадавших уточняется, сообщила Октябрьская железная... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:28+0300

2026-11-18T14:28+0300

2026-11-18T14:30+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – ПРАЙМ. Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Карелии, информация о пострадавших уточняется, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). ДТП произошло в 12.52 на железнодорожном переезде на станции Ладва ОЖД. "Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Отмечается, что на движение пассажирских поездов произошедшее не повлияло.

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бизнес, россия, карелия