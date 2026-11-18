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Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Карелии
Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Карелии - 18.11.2026, ПРАЙМ
Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Карелии
Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Карелии, информация о пострадавших уточняется, сообщила Октябрьская железная... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:28+0300
2026-11-18T14:28+0300
2026-11-18T14:30+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – ПРАЙМ. Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Карелии, информация о пострадавших уточняется, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). ДТП произошло в 12.52 на железнодорожном переезде на станции Ладва ОЖД. "Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Отмечается, что на движение пассажирских поездов произошедшее не повлияло.
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бизнес, россия, карелия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – ПРАЙМ. Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Карелии, информация о пострадавших уточняется, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
ДТП произошло в 12.52 на железнодорожном переезде на станции Ладва ОЖД.
"Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на движение пассажирских поездов произошедшее не повлияло.