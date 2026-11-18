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СМИ: Christie's снял с торгов картину Фриды Кало по запросу властей Мексики

СМИ: Christie's снял с торгов картину Фриды Кало по запросу властей Мексики - 18.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Christie's снял с торгов картину Фриды Кало по запросу властей Мексики

Аукционный дом Christie's снял с торгов картину художницы Фриды Кало по запросу правительства Мексики, которое сомневается в законности вывоза произведения из... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:43+0300

2026-11-18T14:43+0300

2026-11-18T14:43+0300

бизнес

мировая экономика

мексика

нью-йорк

christie's

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Аукционный дом Christie's снял с торгов картину художницы Фриды Кало по запросу правительства Мексики, которое сомневается в законности вывоза произведения из страны, сообщает издание ARTnews. Картина "Конгресс народов за мир" (Congreso de los pueblos por la paz) с предварительной оценочной стоимостью от 2 до 3,5 миллиона долларов должна была быть выставлена на аукцион искусства XX века в Нью-Йорке во вторник. "Совместно с продавцом мы приняли решение снять лот для проведения дополнительного расследования", - сообщил представитель Christie's изданию. Отмечается, что картина была снята за несколько часов до начала торгов. В Мексике в адрес органов культуры звучали обвинения в том, что они не смогли обеспечить защиту картины, которая считается частью национального достояния. Утверждается, что работа 1952 года входит в состав трастового фонда для дома-музея Кало и ее вывоз из страны является незаконным. Остается неясным, где находилась картина до того, как она попала в Нью-Йорк для участия в аукционе, сообщает ARTnews. Национальный институт изящных искусств (INBAL) Мексики сообщил, что запросил у Christie's документы, подтверждающие происхождение и принадлежность картины.

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бизнес, мировая экономика, мексика, нью-йорк, christie's