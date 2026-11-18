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Казахстан выделит более 106 миллионов долларов на инфраструктурные проекты

Казахстан выделит более 106 миллионов долларов на инфраструктурные проекты - 18.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан выделит более 106 миллионов долларов на инфраструктурные проекты

Власти Казахстана в 2027 году выделят более 106 миллионов долларов для реализации 52 инфраструктурных региональных проектов, в том числе на реконструкцию... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:27+0300

2026-11-18T13:27+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Власти Казахстана в 2027 году выделят более 106 миллионов долларов для реализации 52 инфраструктурных региональных проектов, в том числе на реконструкцию аэропорта Павлодара, сообщает пресс-служба парламента республики. "По инициативе депутатов курултая в республиканском бюджете на 2027 год дополнительно предусмотрены 47 миллиарда тенге (более 106 миллиона долларов - ред.) для реализации 52 инфраструктурных проектов в регионах. Каждый из них – это решение конкретных региональных вопросов и ответ на насущные ожидания граждан, озвученные в ходе встреч с населением", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram канале. Данные средства направят на модернизацию тепло- и энергосистемы, развитие газоснабжения и водоснабжения, развитие инфраструктуры индустриальных зон, а также важные инфраструктурные проекты. В частности, более 63 миллионов долларов направят на проекты в сфере энергетики и газоснабжения и 11 миллионов долларов - на развитие систем водоснабжения. "Кроме того, по 2,5 миллиарда тенге (около 5,6 миллиона долларов - ред.) направят на реконструкцию здания аэровокзала и сооружений аэропорта Павлодара, а также строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в Шымкенте", - говорится в сообщении. Масштабная реконструкция в аэропорту Павлодара проходит из-за критического износа взлетно-посадочной полосы (ВПП), необходимости продлить сертификат летной годности и приведения инфраструктуры в соответствие со стандартами безопасности полетов. В августе аэропорт возобновил свою работу после масштабной реконструкции ВПП, которую расширили до 60 метров и оснастили новой системой освещения. На данный момент проводятся восстановительные работы терминала.

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бизнес, мировая экономика, казахстан, telegram