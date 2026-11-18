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В Казахстане построят транспортно-логистический комплекс для Ozon и Alibaba

В Казахстане построят транспортно-логистический комплекс для Ozon и Alibaba - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Казахстане построят транспортно-логистический комплекс для Ozon и Alibaba

Международный транспортно-логический комплекс стоимостью более 65 миллионов долларов, на территории которого могут разместиться крупные площадки маркетплейсов... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:57+0300

2026-11-18T18:57+0300

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бизнес

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Международный транспортно-логический комплекс стоимостью более 65 миллионов долларов, на территории которого могут разместиться крупные площадки маркетплейсов Ozon и Alibaba, планируют построить в Петропавловске на севере Казахстана, сообщила администрация Северо-Казахстанской области республики. "Более 29 миллиардов тенге (более 65 миллионов долларов – ред.) планируется инвестировать в строительство международного транспортно-логистического комплекса Kyzylzhar Hub в Петропавловске. Проект предусматривает создание современной инфраструктуры для хранения, обработки и распределения товаров, в том числе крупных площадок электронной торговли Ozon и Alibaba", - говорится в сообщении на сайте администрации. Площадь будущего комплекса составит 102 тысячи квадратных метров, на территории которого планируется разместить специализированные склады для хранения продуктов питания и товаров народного потребления, а также зоны перегрузки грузов и офисные помещения. Отмечается, что Северо-Казахстанская область имеет для развития транспортно-логистического потенциала страны выгодные географические предпосылки благодаря проходящим через регион автомобильным и железнодорожным маршрутам, связывающим Россию с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Ожидается, что реализация данного проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места и расширить возможности местных предприятий по поставкам продукции на внутренний и зарубежные рынки.

казахстан

центральная азия

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бизнес, россия, казахстан, центральная азия, ozon, alibaba