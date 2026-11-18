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Золото оказалось во власти искусственного интеллекта

Золото оказалось во власти искусственного интеллекта - 18.11.2026, ПРАЙМ

Золото оказалось во власти искусственного интеллекта

В ноябре золото разочаровывает инвесторов. Они ждали, что цена удержится выше 4 тысяч долларов за унцию, но металл не смог закрепиться на этом уровне и сейчас... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T05:05+0300

2026-11-18T05:05+0300

2026-11-18T05:05+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В ноябре золото разочаровывает инвесторов. Они ждали, что цена удержится выше 4 тысяч долларов за унцию, но металл не смог закрепиться на этом уровне и сейчас торгуется около 3,8 тысячи долларов.На стоимость золота влияет много факторов. Обычно смотрят на добычу, переработку, закупки центробанков, инвестиции и ювелирный спрос. Но есть еще одна сфера, которую часто упускают, — промышленное использование золота. World Gold Council относит сюда электронику, стоматологию и искусственный интеллект. За девять месяцев 2026 года спрос в этих отраслях вырос на 3% до 247,9 тонны, а в электронике — на 5% до 211,4 тонны.Этот рост напрямую связан с развитием искусственного интеллекта и строительством дата-центров. В 2025 году в дата-центры вложили не менее 500 миллиардов долларов, в 2026-м ожидается 650 миллиардов, а к 2030 году инвестиции могут достичь 1,5–2 триллионов долларов. И эти цифры уже не кажутся фантастикой.Почему это важно для золота? Каждый дата-центр — это своего рода "кладовая" для золота. Металл не окисляется на воздухе, поэтому почти идеально подходит для электрических контактов, проводов и печатных плат. "Почти" — потому что по электропроводности золото уступает серебру и меди, да и стоит значительно дороже. Когда цена золота пробила 5 тысяч долларов за унцию, производители электроники стали экономить: уменьшать толщину золотых покрытий и заменять металл серебром, медью и даже палладием.Серебро явно выигрывает от строительства дата-центров. У него лучшая электропроводность среди металлов, и около половины его потребления приходится на промышленность. Но есть проблема: серебро часто является побочным продуктом при производстве свинца и цинка. А дела у этих отраслей идут не очень хорошо из-за спада выпуска свинцовых аккумуляторов и снижения использования оцинкованного проката в строительстве.Медь выглядит еще интереснее. Она нужна для силовых кабелей, шин, разъемов и систем охлаждения дата-центров. По прогнозу Wood Mackenzie, к 2030 году заказы на медные изделия для дата-центров превысят 1 миллион тонн. И это, скорее всего, минимальная оценка. Проблема в том, что месторождения меди истощаются, а новых крупных объектов находят мало. За последние 25 лет открыли лишь два месторождения, сопоставимых с Удоканом. Если предложение меди начнет отставать, ее может не хватить для всех отраслей.С палладием ситуация неоднозначная. Пока его используют в электронике и технологиях ИИ скромно — около 17 тонн в год. Но он дешевле золота. Постепенный рост числа электромобилей и сокращение дизельных машин (плюс новые способы применения палладия) могут дать достаточно металла для замены золота. Особенно палладий может пригодиться в чипах с магниторезистивной памятью — они быстрые, энергоэффективные и сохраняют данные после отключения питания.Есть и причины, по которым потребление металлов может затормозить. Пузырь искусственного интеллекта может лопнуть в любой момент. Ожидания от ИИ слишком оптимистичны, инвестиции не всегда окупаются, долговая нагрузка огромна, а регуляторные риски и ошибки систем могут привести к убыткам. Пример — хронические убытки Anthropic и скандал вокруг Nvidia.Но даже если пузырь лопнет, развитие искусственного интеллекта не остановится. Он займет в жизни общества место, как когда-то телевидение и интернет, которые не вытеснили полностью театр и бумажные книги. В конечном счете ИИ изменит рынки драгоценных и цветных металлов, создаст для них новые ниши и постепенно поднимет их стоимость до новых максимумов.Автор — Леонид Хазанов, промышленный эксперт

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Леонид Хазанов https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Леонид Хазанов https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

мнения аналитиков, финансы, nvidia, ии, золото, металлы