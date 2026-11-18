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Главу агентства недвижимости в Воронеже заподозрили в крупном хищении

Главу агентства недвижимости в Воронеже заподозрили в крупном хищении - 18.11.2026, ПРАЙМ

Главу агентства недвижимости в Воронеже заподозрили в крупном хищении

Гендиректор агентства недвижимости в Воронеже подозревается в обмане минимум 150 человек на сумму более 500 миллионов рублей, сообщило УМВД по Воронежской... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:48+0300

2026-11-18T14:48+0300

2026-11-18T14:48+0300

недвижимость

воронеж

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – ПРАЙМ. Гендиректор агентства недвижимости в Воронеже подозревается в обмане минимум 150 человек на сумму более 500 миллионов рублей, сообщило УМВД по Воронежской области. "В Воронеже 60-летняя гендиректор одного из агентств недвижимости на улице Ворошилова подозревается в хищении более 500 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в 2025–2026 годах женщина входила в доверие к клиентам. Она предлагала "выгодные инвестиции в недвижимость" и займы под высокий процент, обещая быструю прибыль, а получив деньги, переставала выходить на связь. "Полиция продолжает устанавливать пострадавших… В полицию уже обратились более 150 обманутых вкладчиков. Подозреваемая находится под домашним арестом", - информирует УМВД.

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недвижимость, воронеж, россия