https://1prime.ru/20261118/kiberataka-875318155.html

Salesforce расследует кибератаку с угрозой кражи данных и криптовалюты

Salesforce расследует кибератаку с угрозой кражи данных и криптовалюты - 18.11.2026, ПРАЙМ

Salesforce расследует кибератаку с угрозой кражи данных и криптовалюты

Американская компания Salesforce, один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения для бизнеса, расследует кибератаку с угрозой хищения... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:09+0300

2026-11-18T11:09+0300

2026-11-18T11:09+0300

технологии

финансы

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Американская компания Salesforce, один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения для бизнеса, расследует кибератаку с угрозой хищения банковских данных и криптовалюты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Агентство Рейтер ранее сообщило о масштабной кибератаке, затронувшей сайты 178 организаций. По данным агентства, злоумышленники внедрили вредоносный код через платформу Optimizely, используемую для настройки сайтов. Код мог запускаться в браузерах посетителей и использоваться для кражи банковских данных и подмены адресов криптовалютных кошельков. "В качестве меры предосторожности Salesforce проверяет, что скрипты Optimizely отключены во всех средах предварительного просмотра и рабочих средах. Мы продолжаем расследование и без неоправданной задержки уведомим затронутых клиентов, если выявим несанкционированный доступ к их данным", - сообщили в пресс-службе. Как установил исследователь кибербезопасности Скотт Хелм, вредоносный код мог загружаться на устройства посетителей сайтов пострадавших организаций. При этом реальные масштабы ущерба пока неизвестны, как и то, удалось ли злоумышленникам похитить деньги или личные данные пользователей. В Salesforce не уточнили, затронул ли инцидент сервисы ее клиентов и привел ли он к финансовым потерям. Компания также оставила без ответа вопрос РИА Новости о возможной компенсации ущерба.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы