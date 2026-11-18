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Salesforce расследует кибератаку с угрозой кражи данных и криптовалюты
Salesforce расследует кибератаку с угрозой кражи данных и криптовалюты - 18.11.2026, ПРАЙМ
Salesforce расследует кибератаку с угрозой кражи данных и криптовалюты
Американская компания Salesforce, один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения для бизнеса, расследует кибератаку с угрозой хищения... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T11:09+0300
2026-11-18T11:09+0300
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технологии
финансы
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Американская компания Salesforce, один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения для бизнеса, расследует кибератаку с угрозой хищения банковских данных и криптовалюты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Агентство Рейтер ранее сообщило о масштабной кибератаке, затронувшей сайты 178 организаций. По данным агентства, злоумышленники внедрили вредоносный код через платформу Optimizely, используемую для настройки сайтов. Код мог запускаться в браузерах посетителей и использоваться для кражи банковских данных и подмены адресов криптовалютных кошельков.
"В качестве меры предосторожности Salesforce проверяет, что скрипты Optimizely отключены во всех средах предварительного просмотра и рабочих средах. Мы продолжаем расследование и без неоправданной задержки уведомим затронутых клиентов, если выявим несанкционированный доступ к их данным", - сообщили в пресс-службе.
Как установил исследователь кибербезопасности Скотт Хелм, вредоносный код мог загружаться на устройства посетителей сайтов пострадавших организаций. При этом реальные масштабы ущерба пока неизвестны, как и то, удалось ли злоумышленникам похитить деньги или личные данные пользователей.
В Salesforce не уточнили, затронул ли инцидент сервисы ее клиентов и привел ли он к финансовым потерям. Компания также оставила без ответа вопрос РИА Новости о возможной компенсации ущерба.
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технологии, финансы
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Американская компания Salesforce, один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения для бизнеса, расследует кибератаку с угрозой хищения банковских данных и криптовалюты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Агентство Рейтер ранее сообщило о масштабной кибератаке, затронувшей сайты 178 организаций. По данным агентства, злоумышленники внедрили вредоносный код через платформу Optimizely, используемую для настройки сайтов. Код мог запускаться в браузерах посетителей и использоваться для кражи банковских данных и подмены адресов криптовалютных кошельков.
"В качестве меры предосторожности Salesforce проверяет, что скрипты Optimizely отключены во всех средах предварительного просмотра и рабочих средах. Мы продолжаем расследование и без неоправданной задержки уведомим затронутых клиентов, если выявим несанкционированный доступ к их данным", - сообщили в пресс-службе.
Как установил исследователь кибербезопасности Скотт Хелм, вредоносный код мог загружаться на устройства посетителей сайтов пострадавших организаций. При этом реальные масштабы ущерба пока неизвестны, как и то, удалось ли злоумышленникам похитить деньги или личные данные пользователей.
В Salesforce не уточнили, затронул ли инцидент сервисы ее клиентов и привел ли он к финансовым потерям. Компания также оставила без ответа вопрос РИА Новости о возможной компенсации ущерба.