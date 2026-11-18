https://1prime.ru/20261118/kibermoshenniki-875343473.html

Детский омбудсмен рассказала, как уберечь ребенка от кибермошенников

Детский омбудсмен рассказала, как уберечь ребенка от кибермошенников - 18.11.2026, ПРАЙМ

Детский омбудсмен рассказала, как уберечь ребенка от кибермошенников

Внимательное отношение к ребенку, профилактические беседы и воспитание, построенное на доверии, помогут родителям уберечь детей от кибермошенников, сообщила... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:39+0300

2026-11-18T17:39+0300

2026-11-18T17:39+0300

мошенничество

общество

москва

мошенники

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Внимательное отношение к ребенку, профилактические беседы и воспитание, построенное на доверии, помогут родителям уберечь детей от кибермошенников, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Детский омбудсмен, выступая на заседании круглого стола в Мосгордуме на тему "Дети, деньги, интернет: инструменты безопасности", отметила, что родителям следует насторожиться, если меняется манера поведения ребенка, круг общения, а также тона в одежде. По ее словам, основой безопасности ребенка являются доверительные отношения с родителями. "Я всегда на всех встречах с родителями говорю только одно - если вы будете разговаривать с ребенком, беды не будет… Надо на доверии строить все свое воспитание с ребенком. Я верю, конечно же, в профилактику. Но мы, к сожалению, все равно опаздываем", - сказала Ярославская. Она пояснила, что мошенники становятся умнее и используют социальную инженерию, чтобы обманывать как детей, так и взрослых. "Предугадать мысли мошенников, подстелить соломку под каждого мы, к сожалению, не можем. Но кто предупрежден - тот вооружен", - добавила омбудсмен. Она добавила, что ребенка, ставшего жертвой кибермошенников, ни в коем случае не стоит обвинять или запугивать. Родителям следует встать на его сторону, оказать необходимую поддержку и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. "Если ребенок уже попал в эту историю, обвинять его нельзя, уже если случилось, надо относиться к этому легко и, конечно же, идти в полицию", - заключила омбудсмен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва, мошенники, россия