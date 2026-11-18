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Китай предоставит мировому бизнесу огромный открытый рынок, заявил Си Цзиньпин

Китай предоставит мировому бизнесу огромный открытый рынок, заявил Си Цзиньпин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Китай предоставит мировому бизнесу огромный открытый рынок, заявил Си Цзиньпин

Китай предоставит мировому бизнес-сообществу огромный открытый рынок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T05:45+0300

2026-11-18T05:45+0300

2026-11-18T05:45+0300

мировая экономика

китай

кнр

си цзиньпин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Китай предоставит мировому бизнес-сообществу огромный открытый рынок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китай предоставит мировым деловым кругам сверхмасштабный открытый рынок", - сказал он на деловом саммите АТЭС. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

китай

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мировая экономика, китай, кнр, си цзиньпин, атэс