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Китай обеспечит стабильную среду для глобального бизнеса, заявил Си Цзиньпин
Китай обеспечит стабильную среду для глобального бизнеса, заявил Си Цзиньпин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Китай обеспечит стабильную среду для глобального бизнеса, заявил Си Цзиньпин
Китай обеспечит более стабильную и предсказуемую среду для глобального бизнеса, снижая пошлины и расширяя доступ на рынок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T05:57+0300
2026-11-18T05:57+0300
2026-11-18T05:57+0300
мировая экономика
китай
кнр
си цзиньпин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Китай обеспечит более стабильную и предсказуемую среду для глобального бизнеса, снижая пошлины и расширяя доступ на рынок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС.
"Китай будет снижать таможенные пошлины, расширять доступ на свой рынок... обеспечивая более стабильные, предсказуемые условия для глобальных компаний, инвестирующих в Китай и ведущих в Китае деятельность", - сказал глава КНР.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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мировая экономика, китай, кнр, си цзиньпин, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Китай обеспечит более стабильную и предсказуемую среду для глобального бизнеса, снижая пошлины и расширяя доступ на рынок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите АТЭС.
"Китай будет снижать таможенные пошлины, расширять доступ на свой рынок... обеспечивая более стабильные, предсказуемые условия для глобальных компаний, инвестирующих в Китай и ведущих в Китае деятельность", - сказал глава КНР.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.