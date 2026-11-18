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В Москве прошел XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

В Москве прошел XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Москве прошел XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

Более двух тысяч человек приняли участие в XIII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", который прошел в Москве, сообщили РИА Новости в... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T22:50+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Более двух тысяч человек приняли участие в XIII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", который прошел в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" состоялся 18 ноября. Его организатором выступила компания "Иннопрактика" при поддержке Национального центра "Россия". "В рамках Конгресса состоялось 11 мероприятий, в которых приняли участие более 2 000 человек, среди них первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний", - говорится в сообщении "Иннопрактики". Участники пленарной сессии рассмотрели фундаментальные предпосылки формирования доверительных отношений между госструктурами, бизнес-сообществом, научными кругами, культурным сектором, а также конкретные механизмы, способствующие трансформации этих отношений в экосистему с синергетическим эффектом. "Доверие - это действительно важнейшая составляющая диалога между всеми участниками общества как на микро-, так и на макроуровне. Это отношения, основанные на уверенности в добросовестности участников диалога и готовности полагаться на надежность партнеров, на соблюдение договоренностей и обязательств. Как негосударственный институт развития мы всегда опираемся именно на эти простые истины, благодаря чему и реализуется целый пул проектов, которые раньше казались невозможными. Действительно, доверие — это та "мягкая сила", которая позволяет создавать уникальные продукты", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Иннопрактика" Катерины Тихоновой. Она также привела примеры реализованных проектов в областях фармацевтических инноваций, квантовых коммуникаций и агробиотехнологий, отдельно упомянула поддержку компаний – "национальных чемпионов", создание международных хабов и культурные инициативы компании "Иннопрактика". "Если мы хотим, чтобы технологическое лидерство стало устойчивым состоянием страны, давайте создадим экосистему, в которой наука, бизнес, культура и власть слышат друг друга в постоянном рабочем режиме. Доверие - это то, что воспроизводится каждый день в конкретных решениях и конкретных договоренностях", - отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова. Об одном из конкретных примеров эффективного взаимодействия, основанного на доверии, рассказал ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий. "Московский университет при экспертном участии "Иннопрактики" сформировал уникальную систему развития искусственного интеллекта. В 2019 году открыт Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, а в 2025 году — Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта. Очень востребован наш факультет искусственного интеллекта, где конкурс составляет 129 человек на место. А в октябре в МГУ создан Координационный совет по искусственному интеллекту", - приводятся в сообщении слова ректора. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, в свою очередь, отметил важность механизмов поддержки и распределения рисков между государством и бизнесом, включая обязательное внебюджетное софинансирование НИОКР не менее 50%, а также программы доращивания поставщиков, оператором которой является АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций". "За 2022–2025 годы грантовую поддержку получил 141 проект, из них 42 завершены. Половину вложило государство — 22,7 млрд рублей, — и почти столько же бизнес. При этом потребители обозначили спрос на будущую продукцию в объеме 444 млрд рублей — это почти 20 рублей потенциальных заказов на каждый рубль бюджетной поддержки", — сказал Алиханов, слова которого приводятся в сообщении. При этом чтобы быть конкурентным на внутреннем рынке, надо в первую очередь быть сильным на международном рынке, подчеркнул председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков. "Мы вполне в ситуации и в позиции сейчас в мире не просто представлять отечественные достижения в сферах культуры, образования и технологий, а представлять их на новых принципах — мир меняется, меняется модель внешнеэкономической деятельности и товарных потоков, меняется финансовая архитектура, не говоря уже про политическое устройство. И наша инициатива АНО "Россия — Африка" может стать площадкой, где встретятся спрос и предложение лучшего, что есть у России", — цитирует Фрадкова пресс-служба.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, антон алиханов, петр фрадков, ран, мгу