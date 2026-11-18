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Контакты бизнеса и совместные проекты "армируют" отношения между странами АТЭС - Путин
Контакты бизнеса и совместные проекты "армируют" отношения между странами АТЭС - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Контакты бизнеса и совместные проекты "армируют" отношения между странами АТЭС - Путин
Прямые контакты бизнеса и совместные проекты "прочно армируют" отношения между странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:22+0300
2026-11-18T07:22+0300
2026-11-18T07:22+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Прямые контакты бизнеса и совместные проекты "прочно армируют" отношения между странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Полагаю, что ключевая роль в формировании атмосферы понимания и доверия в АТЭС принадлежит бизнес-дипломатии, то есть вашей работе непосредственно, дорогие друзья. Прямые контакты между предпринимателями, реализация многосторонних проектов прочно скрепляют, я бы сказал, армируют отношения между нациями", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Прямые контакты бизнеса и совместные проекты "прочно армируют" отношения между странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Полагаю, что ключевая роль в формировании атмосферы понимания и доверия в АТЭС принадлежит бизнес-дипломатии, то есть вашей работе непосредственно, дорогие друзья. Прямые контакты между предпринимателями, реализация многосторонних проектов прочно скрепляют, я бы сказал, армируют отношения между нациями", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.