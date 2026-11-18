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Контакты бизнеса и совместные проекты "армируют" отношения между странами АТЭС - Путин

Контакты бизнеса и совместные проекты "армируют" отношения между странами АТЭС - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Контакты бизнеса и совместные проекты "армируют" отношения между странами АТЭС - Путин

Прямые контакты бизнеса и совместные проекты "прочно армируют" отношения между странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:22+0300

2026-11-18T07:22+0300

2026-11-18T07:22+0300

россия

мировая экономика

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владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Прямые контакты бизнеса и совместные проекты "прочно армируют" отношения между странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Полагаю, что ключевая роль в формировании атмосферы понимания и доверия в АТЭС принадлежит бизнес-дипломатии, то есть вашей работе непосредственно, дорогие друзья. Прямые контакты между предпринимателями, реализация многосторонних проектов прочно скрепляют, я бы сказал, армируют отношения между нациями", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, атэс