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Южная Корея и Китай завершили переговоры о либерализации торговли услугами

Южная Корея и Китай завершили переговоры о либерализации торговли услугами - 18.11.2026, ПРАЙМ

Южная Корея и Китай завершили переговоры о либерализации торговли услугами

Южная Корея и Китай объявили о завершении продолжавшихся восемь лет и восемь месяцев переговоров о дальнейшей либерализации торговли услугами и инвестициях в... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:37+0300

2026-11-18T11:37+0300

2026-11-18T11:37+0300

мировая экономика

китай

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СЕУЛ, 18 ноя - ПРАЙМ. Южная Корея и Китай объявили о завершении продолжавшихся восемь лет и восемь месяцев переговоров о дальнейшей либерализации торговли услугами и инвестициях в рамках действующего с 2015 года двустороннего соглашения о свободной торговле (FTA), сообщило южнокорейское министерство промышленности. "Министерство промышленности сообщило, что 18 ноября на состоявшемся по случаю саммита АТЭС южнокорейско-китайском саммите обе страны объявили о достижении принципиальной договоренности по итогам последующих переговоров по услугам и инвестициям в рамках соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и Китаем", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что сами переговоры завершены, однако сторонам еще предстоит согласовать отдельные технические формулировки документа на рабочем уровне. После юридической проверки текста планируется приступить к процедурам официального подписания соглашения и его вступления в силу. "Завершение этих последующих переговоров создало стабильную институциональную основу для выхода наших компаний на китайский рынок в таких сферах, где они обладают сильными позициями, как корейский контент, туризм, финансы и торговля", - заявил министр промышленности Республики Корея Ким Чжон Гван. Согласно достигнутым договоренностям, Китай обязался предоставить южнокорейским фильмам и видеоиграм режим не менее благоприятный, чем продукции третьих стран, а также применять принцип недискриминации при предварительной проверке такого контента. Кроме того, расширяются возможности южнокорейских компаний на китайском рынке в сферах туризма, юридических услуг, торговли, строительства и финансов. В частности, южнокорейские туристические компании смогут организовывать зарубежные поездки для жителей Китая в 23 регионах страны, а торговые сети - самостоятельно управлять 30 и более магазинами без обязательного создания совместных предприятий с китайскими партнерами. "Надеюсь, что торговля услугами и инвестиции между двумя странами будут и дальше расширяться и это станет возможностью для перехода южнокорейско-китайского экономического сотрудничества на новый этап", - добавил министр. Действующее соглашение о свободной торговле между двумя странами вступило в силу в декабре 2015 года. Переговоры о расширении либерализации в сфере услуг и инвестиций начались в марте 2018 года, однако из-за разногласий между сторонами официальные раунды переговоров не проводились более четырех лет. Процесс активизировался после встречи лидеров двух стран в январе 2026 года. Только за текущий год стороны провели пять официальных раундов переговоров.

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мировая экономика, китай, южная корея, атэс