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Котономика: мировой рынок кошек превысил €100 млрд и ускоряет экономику питомцев

Котономика: мировой рынок кошек превысил €100 млрд и ускоряет экономику питомцев - 18.11.2026, ПРАЙМ

Котономика: мировой рынок кошек превысил €100 млрд и ускоряет экономику питомцев

Мировой рынок товаров, гаджетов и мерчандайзинга для кошек превысил 100 миллиардов евро. Как сообщает Euronews, все больше семей по всему миру выбирают кошку,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:43+0300

2026-11-18T15:43+0300

2026-11-18T15:43+0300

экономика

япония

сша

китай

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домашние животные

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок товаров, гаджетов и мерчандайзинга для кошек превысил 100 миллиардов евро. Как сообщает Euronews, все больше семей по всему миру выбирают кошку, что стимулирует так называемую экономику питомцев. По данным отчета PW Consulting, только кошки составляют 38,5% всех расходов в экономике домашних животных — это крупнейшая доля среди всех питомцев.В Японии, где тренд называют "некономикой", рынок кошачьих кафе, гаджетов и других товаров в 2026 году почти достиг 17 миллиардов евро (3 триллиона иен), по словам профессора Кацухиро Миямото из Университета Кансай. По данным Японской ассоциации кормов для животных, в 2025 году японцы владели 8,8 миллиона кошек против 6,8 миллиона собак. За всю жизнь животного семья в среднем тратит почти 10 300 евро (1,8 миллиона иен) на кошку — и это только базовые расходы, без учета премиальных кормов, игрушек и медицинских процедур.В США число домохозяйств с кошкой достигло 53 миллионов — около 39% от общего числа, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом с 2018 года доля домохозяйств с тремя и более кошками выросла на 45%. В Китае рынок кошек растет быстрее рынка собак: в городских центрах насчитывается 72,9 миллиона кошек против 53,4 миллиона собак, а экономическая ценность рынка кошек увеличивается на 5,2% против 3,2% у собак. Индивидуальные расходы на кошек там также растут быстрее.Рынок не только расширяется, но и трансформируется. Помимо расходов на еду и ветеринара, все больше средств направляется на старение кошек — это направление называют "экономикой серебряных кошек", и оно быстро развивается в Гонконге. Владельцы все чаще инвестируют в долголетие питомцев: покупают специализированные корма, добавки, проходят курсы реабилитации и диагностики. Это подтверждает, что связь с кошками приобретает все более важную роль на международном рынке домашних животных и формирует устойчивый спрос на новые категории товаров и услуг.

япония

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, сша, китай, кот, домашние животные