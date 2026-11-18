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Все социальные обязательства в проектах бюджета учтены, заявил Котяков

Все социальные обязательства в проектах бюджета учтены, заявил Котяков - 18.11.2026, ПРАЙМ

Все социальные обязательства в проектах бюджета учтены, заявил Котяков

Все социальные обязательства в проектах федерального бюджета и бюджета Соцфонда учтены, они будут выполнены в срок и в полном объеме, сообщил глава Минтруда... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:35+0300

2026-11-18T10:35+0300

2026-11-18T10:35+0300

финансы

россия

антон котяков

госдума

социальный фонд

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Все социальные обязательства в проектах федерального бюджета и бюджета Соцфонда учтены, они будут выполнены в срок и в полном объеме, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Министр обсудил ключевые проекты отрасли с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов "Наша совместная работа начинается с принятия федерального бюджета и бюджета Социального фонда. Все социальные обязательства в рассматриваемых бюджетах учтены, будут выполнены в срок и в полном объеме", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.

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финансы, россия, антон котяков, госдума, социальный фонд