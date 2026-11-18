https://1prime.ru/20261118/kotjakov-875316373.html

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1,1 млн руб

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1,1 млн руб - 18.11.2026, ПРАЙМ

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1,1 млн руб

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 миллиона руб в России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:38+0300

2026-11-18T10:38+0300

2026-11-18T10:54+0300

общество

россия

антон котяков

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 миллиона руб в России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 миллиона рублей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, антон котяков