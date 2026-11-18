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Максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1,1 млн руб
Максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1,1 млн руб - 18.11.2026, ПРАЙМ
Максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1,1 млн руб
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 миллиона руб в России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:38+0300
2026-11-18T10:38+0300
2026-11-18T10:54+0300
общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 миллиона руб в России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 миллиона рублей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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общество , россия, антон котяков
Общество , РОССИЯ, Антон Котяков