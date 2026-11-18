https://1prime.ru/20261118/krasnodar-875305639.html
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 18.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T01:44+0300
2026-11-18T01:44+0300
2026-11-18T01:44+0300
бизнес
краснодар
росавиация
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, краснодар, росавиация
Бизнес, КРАСНОДАР, Росавиация
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.