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Деловые круги АТЭС открыты к сотрудничеству для повышения устойчивости в АТР
Деловые круги АТЭС открыты к сотрудничеству для повышения устойчивости в АТР - 18.11.2026, ПРАЙМ
Деловые круги АТЭС открыты к сотрудничеству для повышения устойчивости в АТР
Деловые круги АТЭС готовы сотрудничать со всеми экономиками для построения устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества, говорится в тексте... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T18:05+0300
2026-11-18T18:05+0300
2026-11-18T18:06+0300
мировая экономика
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловые круги АТЭС готовы сотрудничать со всеми экономиками для построения устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС. "Деловые круги АТЭС готовы сотрудничать со всеми экономиками для... совместного построения открытого, динамичного, устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества", - сказано в документе. "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите в Шэньчжэне. Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения.
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мировая экономика, атэс
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловые круги АТЭС готовы сотрудничать со всеми экономиками для построения устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС.
"Деловые круги АТЭС готовы сотрудничать со всеми экономиками для... совместного построения открытого, динамичного, устойчивого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества", - сказано в документе.
"Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите в Шэньчжэне.
Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения.