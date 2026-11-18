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Бизнес АТЭС выразил готовность предлагать решения по цифровой экономике
Бизнес АТЭС выразил готовность предлагать решения по цифровой экономике - 18.11.2026, ПРАЙМ
Бизнес АТЭС выразил готовность предлагать решения по цифровой экономике
Деловые круги АТЭС готовы предлагать бизнес-решения для достижения результатов сотрудничества в цифровой экономике, цепочках поставок, цифровых платежах,... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T18:15+0300
2026-11-18T18:15+0300
2026-11-18T18:18+0300
мировая экономика
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловые круги АТЭС готовы предлагать бизнес-решения для достижения результатов сотрудничества в цифровой экономике, цепочках поставок, цифровых платежах, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита объединения. "Активно поддерживаем создание зоны свободной торговли и предлагаем решения деловых кругов для достижения ранних результатов в таких областях, как сотрудничество в сфере цепочек поставок, цифровой экономики и согласования правил цифровых платежей", - сказано в документе. Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения. Опубликованная по итогам саммита "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите 18-19 ноября.
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мировая экономика, атэс
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловые круги АТЭС готовы предлагать бизнес-решения для достижения результатов сотрудничества в цифровой экономике, цепочках поставок, цифровых платежах, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита объединения.
"Активно поддерживаем создание зоны свободной торговли и предлагаем решения деловых кругов для достижения ранних результатов в таких областях, как сотрудничество в сфере цепочек поставок, цифровой экономики и согласования правил цифровых платежей", - сказано в документе.
Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения. Опубликованная по итогам саммита "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите 18-19 ноября.