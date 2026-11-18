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Бизнес АТЭС выразил готовность предлагать решения по цифровой экономике

Бизнес АТЭС выразил готовность предлагать решения по цифровой экономике - 18.11.2026, ПРАЙМ

Бизнес АТЭС выразил готовность предлагать решения по цифровой экономике

Деловые круги АТЭС готовы предлагать бизнес-решения для достижения результатов сотрудничества в цифровой экономике, цепочках поставок, цифровых платежах,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:15+0300

2026-11-18T18:15+0300

2026-11-18T18:18+0300

мировая экономика

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловые круги АТЭС готовы предлагать бизнес-решения для достижения результатов сотрудничества в цифровой экономике, цепочках поставок, цифровых платежах, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита объединения. "Активно поддерживаем создание зоны свободной торговли и предлагаем решения деловых кругов для достижения ранних результатов в таких областях, как сотрудничество в сфере цепочек поставок, цифровой экономики и согласования правил цифровых платежей", - сказано в документе. Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения. Опубликованная по итогам саммита "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите 18-19 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, атэс