https://1prime.ru/20261118/krym-875311759.html

Ряд населенных пунктов в Крыму временно отключены от электроснабжения

Ряд населенных пунктов в Крыму временно отключены от электроснабжения - 18.11.2026, ПРАЙМ

Ряд населенных пунктов в Крыму временно отключены от электроснабжения

Ряд населенных пунктов в северном и восточном Крыму утром в среду временно отключены от энергоснабжения, сообщили в ГУП " Крымэнерго" | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T08:44+0300

2026-11-18T08:44+0300

2026-11-18T08:44+0300

крым

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875311759.jpg?1794980670

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов в северном и восточном Крыму утром в среду временно отключены от энергоснабжения, сообщили в ГУП " Крымэнерго" "По команде федерального Системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с чем в Северном и Восточном энергоузле полуострова выключен от подачи электроэнергии ряд населенных пунктов", - говорится в сообщении компании утром в среду. Отмечается, что в течении 3-6 часов электроэнергия будет восстановлена либо будет введено чередование подключений районов. В случае продления сроков отключений, информация будет обновлена, уточнили в компании.

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