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Ряд населенных пунктов в Крыму временно отключены от электроснабжения
Ряд населенных пунктов в Крыму временно отключены от электроснабжения - 18.11.2026, ПРАЙМ
Ряд населенных пунктов в Крыму временно отключены от электроснабжения
Ряд населенных пунктов в северном и восточном Крыму утром в среду временно отключены от энергоснабжения, сообщили в ГУП " Крымэнерго" | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T08:44+0300
2026-11-18T08:44+0300
2026-11-18T08:44+0300
крым
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875311759.jpg?1794980670
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов в северном и восточном Крыму утром в среду временно отключены от энергоснабжения, сообщили в ГУП " Крымэнерго"
"По команде федерального Системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с чем в Северном и Восточном энергоузле полуострова выключен от подачи электроэнергии ряд населенных пунктов", - говорится в сообщении компании утром в среду.
Отмечается, что в течении 3-6 часов электроэнергия будет восстановлена либо будет введено чередование подключений районов.
В случае продления сроков отключений, информация будет обновлена, уточнили в компании.
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крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов в северном и восточном Крыму утром в среду временно отключены от энергоснабжения, сообщили в ГУП " Крымэнерго"
"По команде федерального Системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с чем в Северном и Восточном энергоузле полуострова выключен от подачи электроэнергии ряд населенных пунктов", - говорится в сообщении компании утром в среду.
Отмечается, что в течении 3-6 часов электроэнергия будет восстановлена либо будет введено чередование подключений районов.
В случае продления сроков отключений, информация будет обновлена, уточнили в компании.