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Ставка за куртку Майкла Джексона на аукционе достигла 8,5 миллиона долларов

Ставка за куртку Майкла Джексона на аукционе достигла 8,5 миллиона долларов - 18.11.2026, ПРАЙМ

Ставка за куртку Майкла Джексона на аукционе достигла 8,5 миллиона долларов

Ставка за красно-черную кожаную куртку американского певца Майкла Джексона из клипа Thriller достигла 8,5 миллиона долларов, следует из изученных РИА Новости... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:55+0300

2026-11-18T13:55+0300

2026-11-18T13:55+0300

общество

абу-даби

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ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Ставка за красно-черную кожаную куртку американского певца Майкла Джексона из клипа Thriller достигла 8,5 миллиона долларов, следует из изученных РИА Новости данных аукционного дома Julien's Auctions. На сайте аукциона в каталоге Michael Jackson: The Fashion Legacy эта сумма указана в карточке лота №3 как текущая ставка. Куртка лидирует по этому показателю среди всех лотов коллекции. Каталог вещей Джексона насчитывает 110 лотов. Помимо куртки, на торгах представлены сценические костюмы, одежда из музыкальных клипов, головные уборы, обувь, перчатки и награды артиста. На статуэтку American Music Awards участники торгов сделали 33 ставки, максимальная достигла 7 тысяч долларов — верхней границы предварительной оценки в 5-7 тысяч. Согласно описанию лота, Джексон получил эту награду в 1986 году за участие в создании песни We Are the World. Julien's Auctions в октябре объявил о предстоящей продаже куртки, перчаток и лоферов Джексона. Торги пройдут в рамках программы Celebrity & Pop Culture Experience, которая состоится с 7 по 9 декабря в Абу-Даби.

абу-даби

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общество , абу-даби