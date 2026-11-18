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В Лиге Цифровой Экономики рассказали об уловках мошенников к "Черной пятнице"

В Лиге Цифровой Экономики рассказали об уловках мошенников к "Черной пятнице" - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Лиге Цифровой Экономики рассказали об уловках мошенников к "Черной пятнице"

Мошенники к "Черной пятнице", которая пройдет 27 ноября, готовят множество различных уловок для обмана россиян, особую опасность представляют дипфейки с... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T03:17+0300

2026-11-18T03:17+0300

2026-11-18T03:17+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875305946.jpg?1794961073

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мошенники к "Черной пятнице", которая пройдет 27 ноября, готовят множество различных уловок для обмана россиян, особую опасность представляют дипфейки с изображением популярных блогеров и руководителей компаний, которые якобы предлагают участвовать в розыгрышах и закрытых акциях, рассказали РИА Новости в Лиге Цифровой Экономики. "Особую опасность в период "Черной пятницы" представляют мошеннические дипфейки: злоумышленники генерируют реалистичные видеообращения популярных блогеров, топ-менеджеров ритейлеров, которые якобы лично обещают розыгрыши дорогой техники или участие в закрытых распродажах", - сказал руководитель направления аналитики по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. По его словам, сезон распродаж во время "Черной пятницы" - "благоприятная среда" для мошенников, так как шанс обмануть выше. Как отмечают в Лиге Цифровой Экономики, злоумышленники используют желание сэкономить и опасения упустить выгодное предложение: запускают ограниченные по времени акции, обратные отсчеты и скидки, которые выглядят привлекательнее предложений известных магазинов. Фишинговые сайты дублируют дизайн, продуктовые линейки и акции реальных магазинов, при этом для их создания активно применяется искусственный интеллект. Оставляя данные на таких ресурсах, пользователь рискует передать мошенникам платежную информацию и деньги. Кроме прямого хищения средств, злоумышленники зарабатывают на сборе паролей, телефонных номеров и другой персональной информации. Эти данные могут использоваться для входа в соцсети, после чего фишинговые ссылки рассылаются знакомым и друзьям жертвы под видом эксклюзивного промокода, подаренного сертификата или приглашения на закрытую распродажу. Для защиты от мошенников эксперты рекомендуют не сообщать коды из смс и пароли, не переходить по ссылкам из рекламных сообщений, а открывать сайты магазинов самостоятельно. Перед оплатой следует проверить адрес страницы, так как мошенники часто используют домены, отличающиеся от оригинальных одной буквой или дополнительным символом. Также рекомендуется сравнивать предложения разных магазинов и не соглашаться на оплату переводом по реквизитам частных лиц. Если покупатель уже перешел по мошеннической ссылке и ввел платежные данные, нужно обратиться в банк, заблокировать карту при необходимости и проверить последние операции, а при передаче паролей или кодов авторизации - сменить их и завершить все другие сеансы входа, добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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