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МАГАТЭ согласует с Россией и Украиной меры по пополнению запасов топлива на ЗАЭС

МАГАТЭ согласует с Россией и Украиной меры по пополнению запасов топлива на ЗАЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

МАГАТЭ согласует с Россией и Украиной меры по пополнению запасов топлива на ЗАЭС

МАГАТЭ взаимодействует с Россией и с Украиной, чтобы согласовать меры по пополнению запасов дизтоплива на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор Агентства... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:24+0300

2026-11-18T13:24+0300

2026-11-18T13:24+0300

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украина

рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. МАГАТЭ взаимодействует с Россией и с Украиной, чтобы согласовать меры по пополнению запасов дизтоплива на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. Он напомнил, что в ноября на площадке станции произошло уже 27-е с начала конфликта полное прекращение внешнего электроснабжения. По данным МАГАТЭ, перебои с внешним электроснабжением привели к сокращению имеющихся на станции запасов дизельного топлива. В связи с этим были введены меры по экономии топлива и пересмотрена стратегия эксплуатации аварийных дизельных генераторов. "В этой связи Агентство взаимодействует как с Российской Федерацией, так и с Украиной, содействуя согласованию мер по пополнению запасов дизельного топлива на ЗАЭС. Это необходимо для поддержания ключевых функций ядерной безопасности и защищенности, особенно на случай потери внешнего электроснабжения и в течение зимнего периода", - сказал Гросси в своем приветственном слове на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ в среду. Заседания Совета закрыты для прессы. Текст заявления гендиректора Агентства распространила пресс-служба МАГАТЭ.

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россия, украина, рафаэль гросси, магатэ