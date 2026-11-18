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МАГАТЭ согласует с Россией и Украиной меры по пополнению запасов топлива на ЗАЭС
МАГАТЭ согласует с Россией и Украиной меры по пополнению запасов топлива на ЗАЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ согласует с Россией и Украиной меры по пополнению запасов топлива на ЗАЭС
МАГАТЭ взаимодействует с Россией и с Украиной, чтобы согласовать меры по пополнению запасов дизтоплива на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор Агентства... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T13:24+0300
2026-11-18T13:24+0300
2026-11-18T13:24+0300
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рафаэль гросси
магатэ
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ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. МАГАТЭ взаимодействует с Россией и с Украиной, чтобы согласовать меры по пополнению запасов дизтоплива на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
Он напомнил, что в ноября на площадке станции произошло уже 27-е с начала конфликта полное прекращение внешнего электроснабжения. По данным МАГАТЭ, перебои с внешним электроснабжением привели к сокращению имеющихся на станции запасов дизельного топлива. В связи с этим были введены меры по экономии топлива и пересмотрена стратегия эксплуатации аварийных дизельных генераторов.
"В этой связи Агентство взаимодействует как с Российской Федерацией, так и с Украиной, содействуя согласованию мер по пополнению запасов дизельного топлива на ЗАЭС. Это необходимо для поддержания ключевых функций ядерной безопасности и защищенности, особенно на случай потери внешнего электроснабжения и в течение зимнего периода", - сказал Гросси в своем приветственном слове на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ в среду.
Заседания Совета закрыты для прессы. Текст заявления гендиректора Агентства распространила пресс-служба МАГАТЭ.
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россия, украина, рафаэль гросси, магатэ
РОССИЯ, УКРАИНА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. МАГАТЭ взаимодействует с Россией и с Украиной, чтобы согласовать меры по пополнению запасов дизтоплива на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
Он напомнил, что в ноября на площадке станции произошло уже 27-е с начала конфликта полное прекращение внешнего электроснабжения. По данным МАГАТЭ, перебои с внешним электроснабжением привели к сокращению имеющихся на станции запасов дизельного топлива. В связи с этим были введены меры по экономии топлива и пересмотрена стратегия эксплуатации аварийных дизельных генераторов.
"В этой связи Агентство взаимодействует как с Российской Федерацией, так и с Украиной, содействуя согласованию мер по пополнению запасов дизельного топлива на ЗАЭС. Это необходимо для поддержания ключевых функций ядерной безопасности и защищенности, особенно на случай потери внешнего электроснабжения и в течение зимнего периода", - сказал Гросси в своем приветственном слове на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ в среду.
Заседания Совета закрыты для прессы. Текст заявления гендиректора Агентства распространила пресс-служба МАГАТЭ.