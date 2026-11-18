https://1prime.ru/20261118/magate-875328655.html

МАГАТЭ обсуждает возможность установления нового режима прекращения огня у ЗАЭС

МАГАТЭ обсуждает возможность установления нового режима прекращения огня у ЗАЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

МАГАТЭ обсуждает возможность установления нового режима прекращения огня у ЗАЭС

МАГАТЭ обсуждает возможность установления нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы провести ремонт на подстанции "Днепровская" и ЛЭП 750... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:37+0300

2026-11-18T13:37+0300

2026-11-18T13:37+0300

рафаэль гросси

магатэ

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875328655.jpg?1794998222

ВЕНА, 18 ноя - ПРАЙМ. МАГАТЭ обсуждает возможность установления нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы провести ремонт на подстанции "Днепровская" и ЛЭП 750 кВ для внешнего электроснабжения станции), заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. Он напомнил, что до начала военного конфликта на ЗАЭС было десять линий внешнего электроснабжения. Сегодня для обеспечения основных функций ядерной безопасности станция зависит от единственной линии электропередачи напряжением 330 кВ - "Ферросплавная-1". В октябре Гросси организовал установление восьмого режима прекращения огня, чтобы обеспечить восстановление соединения ЗАЭС с этой линией внешнего электроснабжения. Однако, как отметил гендиректор, на прошлой неделе восстановленная инфраструктура была разрушена в результате военных действий. "В настоящее время обсуждается возможность установления нового, девятого режима прекращения огня для проведения ремонтных работ на подстанции "Днепровская" и линии электропередачи напряжением 750 кВ, которая вновь получила серьезные повреждения после ремонта, проведенного в июне. Воздушные удары свели на нет усилия, предпринимавшиеся на протяжении последних нескольких месяцев для обеспечения восстановления второй линии внешнего электроснабжения до наступления зимы", - сказал Гросси в своем приветственном слове на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ в среду. Заседания Совета закрыты для прессы. Текст заявления гендиректора Агентства распространила пресс-служба МАГАТЭ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рафаэль гросси, магатэ