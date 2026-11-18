https://1prime.ru/20261118/malevich-875340614.html

Чайный сервиз по дизайну Малевича ушел с молотка в Швеции за три тысячи долларов

Чайный сервиз по дизайну Малевича ушел с молотка в Швеции за три тысячи долларов - 18.11.2026, ПРАЙМ

Чайный сервиз по дизайну Малевича ушел с молотка в Швеции за три тысячи долларов

Супрематический чайный набор, выполненный по дизайну мастера русского авангарда Казимира Малевича, продали на аукционе в Стокгольме почти за 3 тысячи долларов,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:43+0300

2026-11-18T16:43+0300

2026-11-18T16:43+0300

аукцион

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875340614.jpg?1795009385

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Супрематический чайный набор, выполненный по дизайну мастера русского авангарда Казимира Малевича, продали на аукционе в Стокгольме почти за 3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов, изученные РИА Новости. Изначально лот оценивался в 18-20 тысяч шведских крон (1,8-2 тысячи долларов). На аукционе Bukowskis сервиз ушел за 30 тысяч шведских крон (почти 3 тысячи долларов). Сервиз, созданный по модели Малевича и датированный 1923 годом, состоит из трех предметов - чайника и двух чашек. Идея супрематизма, в духе которого выполнена работа, заключается в отказе от изображения реальных предметов и доминировании геометрической формы. Чайник имеет сложную архитектурную форму, а чашки напоминают разрезанный пополам цилиндр: одна их сторона округлая, а другая - плоская. Работа украшена минималистичным рисунком из черных, серых и красных линий. На внешней стороне основания изделий имеется клеймо Ломоносовского фарфорового завода (сейчас - Императорский фарфоровый завод) и подпись Малевича. Первые экземпляры этого футуристического сервиза были выпущены ограниченным тиражом в 1923 году на том же заводе. Оригинальные изделия 1920-х годов хранятся в Государственном Эрмитаже и Русском музее и представляют собой исключительную музейную ценность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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аукцион