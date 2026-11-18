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Ariana Afghan Airlines запускает прямые рейсы между Мазари-Шарифом и Джиддой

Ariana Afghan Airlines запускает прямые рейсы между Мазари-Шарифом и Джиддой - 18.11.2026, ПРАЙМ

Ariana Afghan Airlines запускает прямые рейсы между Мазари-Шарифом и Джиддой

Национальный авиаперевозчик Афганистана компания Ariana Afghan Airlines с 25 ноября запускает прямые рейсы между городами Мазари-Шариф, административным центром | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:42+0300

2026-11-18T09:42+0300

2026-11-18T09:42+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Афганистана компания Ariana Afghan Airlines с 25 ноября запускает прямые рейсы между городами Мазари-Шариф, административным центром провинции Балх, и Джиддой в Саудовской Аравией, сообщает афганский новостной портал Ariana news со ссылкой на представителей компании. "Ariana Afghan Airlines объявила о планах запустить прямые рейсы между Мазари-Шарифом и Джиддой - вторым по численности городом в Саудовской Аравии. Это расширит спектр авиационных услуг компании и облегчит перелеты для жителей северных провинций Афганистана, минуя стыковочные рейсы", - говорится в сообщении. Согласно заявлению авиакомпании, первый рейс запланирован на 25 ноября. "Приобрести билеты на это направление можно будет в головном офисе авиакомпании, у официальных агентов, в туристических компаниях и в кассах Ariana в аэропортах", - сообщает портал. Во вторник Ariana Afghan Airlines сообщила о запуске прямых рейсов по маршруту Кандагар - Дубай. Ранее афганские СМИ сообщили, что афганский авиаперевозчик Kam Air запустил в Дубай прямые рейсы из города Герат, административного центра одноименной провинции на западе Афганистана. По данным на лето 2026 года, авиапарк Ariana Afghan Airlines состоял из семи самолетов - трех Airbus A310-304, двух Boeing 737-400, одного Boeing 737-500 и одного Boeing 737-300, взятого в чартер у эмиратской Air Charter Express.

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бизнес, мировая экономика, афганистан, саудовская аравия, дубай