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Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении

Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении - 18.11.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении

Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении против 6,98% на 9 ноября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:27+0300

2026-11-18T19:27+0300

2026-11-18T19:27+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении против 6,98% на 9 ноября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе отмечается, что инфляция в годовом выражении на 16 ноября может быть уточнена с учетом выхода отчетных данных Росстата за октябрь. По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 9 по 16 ноября выросли на 0,35%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,69%, а остальные продукты питания – на 0,22%. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,18%.

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2026

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россия, росстат