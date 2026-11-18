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Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении
Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении - 18.11.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении
Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении против 6,98% на 9 ноября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:27+0300
2026-11-18T19:27+0300
2026-11-18T19:27+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении против 6,98% на 9 ноября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе отмечается, что инфляция в годовом выражении на 16 ноября может быть уточнена с учетом выхода отчетных данных Росстата за октябрь. По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 9 по 16 ноября выросли на 0,35%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,69%, а остальные продукты питания – на 0,22%. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,18%.
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россия, росстат
Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении
МЭР: инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении против 6,98% на 9 ноября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе отмечается, что инфляция в годовом выражении на 16 ноября может быть уточнена с учетом выхода отчетных данных Росстата
за октябрь.
По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 9 по 16 ноября выросли на 0,35%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,69%, а остальные продукты питания – на 0,22%.
В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,06%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,18%.