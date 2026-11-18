https://1prime.ru/20261118/minfin-875333783.html

Минфин разместил ОФЗ на 42,95 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ на 42,95 миллиарда рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 42,95 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:44+0300

2026-11-18T14:44+0300

2026-11-18T14:51+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 42,947 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 111,293 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 83,1151% от номинала, средневзвешенная цена - 83,1595% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,9% годовых, средневзвешенная доходность - 16,89% годовых. Выручка от размещения - 36,158 миллиарда рублей. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - добавило министерство. На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ также с постоянным купонным доходом, серии 26233 с погашением в июле 2035 года, в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

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