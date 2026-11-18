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Минфин разместил ОФЗ на 27,9 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ на 27,9 миллиарда рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 27,9 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:50+0300

2026-11-18T17:50+0300

2026-11-18T17:52+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 27,918 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 52,118 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 54,7615% от номинала, средневзвешенная цена - 54,7789% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,51% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,51% годовых. Выручка от размещения - 15,821 миллиарда рублей. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 42,95 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 111,29 миллиарда.

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