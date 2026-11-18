https://1prime.ru/20261118/minpromtorg-875332286.html

В России разработают программу развития технологических платформ фарминноваций

В России разработают программу развития технологических платформ фарминноваций - 18.11.2026, ПРАЙМ

В России разработают программу развития технологических платформ фарминноваций

Минпромторг России, компания "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" заключили соглашение о разработке совместной программы "Развитие... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:28+0300

2026-11-18T14:28+0300

2026-11-18T14:29+0300

технологии

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России, компания "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" заключили соглашение о разработке совместной программы "Развитие технологических платформ отечественных фарминноваций в 2027-2036 годах", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова и генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков на XIII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" подписали соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудничество направлено на разработку комплексной программы "Развитие технологических платформ российских фармацевтических инноваций в 2027-2036 годах" в интересах обеспечения лекарственной безопасности, создания и экспорта российских технологий и инновационных лекарственных средств. "Соглашение позволит сфокусировать ресурсы на приоритетных технологических платформах, укрепить лекарственную безопасность страны и создать основу для экспорта российских технологий. Минпромторг России продолжает адаптировать инструменты поддержки под эту задачу", – сказал Алиханов, слова которого приводятся в сообщении. Как отметила Катерина Тихонова, компания "Иннопрактика" системно работает над развитием отечественных фарминноваций. "В рамках подписанного сегодня соглашения прорабатывается несколько направлений, которые продолжат развитие в Российской Федерации конкурентоспособного, структурно сбалансированного рынка инновационных лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации по полному циклу", - приводятся в сообщении ее слова. Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 18 ноября. Организатором мероприятия выступает компания "Иннопрактика" при поддержке НЦ "Россия". Основная тема мероприятия в этом году: "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, антон алиханов, минпромторг