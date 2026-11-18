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В России разработают программу развития технологических платформ фарминноваций
В России разработают программу развития технологических платформ фарминноваций - 18.11.2026, ПРАЙМ
В России разработают программу развития технологических платформ фарминноваций
Минпромторг России, компания "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" заключили соглашение о разработке совместной программы "Развитие... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:28+0300
2026-11-18T14:28+0300
2026-11-18T14:29+0300
технологии
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России, компания "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" заключили соглашение о разработке совместной программы "Развитие технологических платформ отечественных фарминноваций в 2027-2036 годах", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова и генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков на XIII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" подписали соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудничество направлено на разработку комплексной программы "Развитие технологических платформ российских фармацевтических инноваций в 2027-2036 годах" в интересах обеспечения лекарственной безопасности, создания и экспорта российских технологий и инновационных лекарственных средств. "Соглашение позволит сфокусировать ресурсы на приоритетных технологических платформах, укрепить лекарственную безопасность страны и создать основу для экспорта российских технологий. Минпромторг России продолжает адаптировать инструменты поддержки под эту задачу", – сказал Алиханов, слова которого приводятся в сообщении. Как отметила Катерина Тихонова, компания "Иннопрактика" системно работает над развитием отечественных фарминноваций. "В рамках подписанного сегодня соглашения прорабатывается несколько направлений, которые продолжат развитие в Российской Федерации конкурентоспособного, структурно сбалансированного рынка инновационных лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации по полному циклу", - приводятся в сообщении ее слова. Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 18 ноября. Организатором мероприятия выступает компания "Иннопрактика" при поддержке НЦ "Россия". Основная тема мероприятия в этом году: "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти".
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технологии, россия, антон алиханов, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России, компания "Иннопрактика" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр" заключили соглашение о разработке совместной программы "Развитие технологических платформ отечественных фарминноваций в 2027-2036 годах", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики".
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова и генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков на XIII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" подписали соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудничество направлено на разработку комплексной программы "Развитие технологических платформ российских фармацевтических инноваций в 2027-2036 годах" в интересах обеспечения лекарственной безопасности, создания и экспорта российских технологий и инновационных лекарственных средств.
"Соглашение позволит сфокусировать ресурсы на приоритетных технологических платформах, укрепить лекарственную безопасность страны и создать основу для экспорта российских технологий. Минпромторг России продолжает адаптировать инструменты поддержки под эту задачу", – сказал Алиханов, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметила Катерина Тихонова, компания "Иннопрактика" системно работает над развитием отечественных фарминноваций.
"В рамках подписанного сегодня соглашения прорабатывается несколько направлений, которые продолжат развитие в Российской Федерации конкурентоспособного, структурно сбалансированного рынка инновационных лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации по полному циклу", - приводятся в сообщении ее слова.
Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 18 ноября. Организатором мероприятия выступает компания "Иннопрактика" при поддержке НЦ "Россия". Основная тема мероприятия в этом году: "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти".