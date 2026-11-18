https://1prime.ru/20261118/minpromtorg-875338188.html

Минпромторг прорабатывает начало эксперимента по маркировке детской мебели

Минпромторг прорабатывает начало эксперимента по маркировке детской мебели - 18.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг прорабатывает начало эксперимента по маркировке детской мебели

Минпромторг России прорабатывает вопрос о начале эксперимента по маркировке детской мебели и школьного оборудования с последующим введением обязательной... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:51+0300

2026-11-18T15:51+0300

2026-11-18T15:51+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России прорабатывает вопрос о начале эксперимента по маркировке детской мебели и школьного оборудования с последующим введением обязательной маркировки, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. "В соответствии с решением Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая прошла в декабре ровно год назад, мы сейчас прорабатываем вопрос о начале эксперимента по маркировке детской мебели и школьного оборудования и планируем начинать его, как только пройдем все регламентные процедуры", - сказал он на Национальном съезде учебной промышленности "УЧПРОМ-2026". Проект постановления готовится для прохождения межведомственного согласования. Эксперимент планируется провести в 2027 году. Заславский отметил, что с 2020 года маркируются многие товары для детей - легпром, детская косметика и бытовая химия, велосипеды, игрушки, а теперь по инициативе Ассоциации индустрии детских товаров предложено ввести маркировку учебного оборудования и детской мебели. Он также напомнил, что Минпромторг в настоящий момент разрабатывает аналог "разрешительной кассы", который позволит заказчику по госконтракту видеть, что он получает товар, не соответствующий обязательным требованиям, а в будущем автоматически блокировать такие поставки. Цель - перевести недопуск некачественной продукции к потребителю в автоматический режим, минимизировав проверки контрольно-надзорных органов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг