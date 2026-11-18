https://1prime.ru/20261118/minpromtorg-875338188.html
Минпромторг прорабатывает начало эксперимента по маркировке детской мебели
Минпромторг прорабатывает начало эксперимента по маркировке детской мебели - 18.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг прорабатывает начало эксперимента по маркировке детской мебели
Минпромторг России прорабатывает вопрос о начале эксперимента по маркировке детской мебели и школьного оборудования с последующим введением обязательной... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:51+0300
2026-11-18T15:51+0300
2026-11-18T15:51+0300
бизнес
россия
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875338188.jpg?1795006291
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России прорабатывает вопрос о начале эксперимента по маркировке детской мебели и школьного оборудования с последующим введением обязательной маркировки, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
"В соответствии с решением Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая прошла в декабре ровно год назад, мы сейчас прорабатываем вопрос о начале эксперимента по маркировке детской мебели и школьного оборудования и планируем начинать его, как только пройдем все регламентные процедуры", - сказал он на Национальном съезде учебной промышленности "УЧПРОМ-2026".
Проект постановления готовится для прохождения межведомственного согласования. Эксперимент планируется провести в 2027 году.
Заславский отметил, что с 2020 года маркируются многие товары для детей - легпром, детская косметика и бытовая химия, велосипеды, игрушки, а теперь по инициативе Ассоциации индустрии детских товаров предложено ввести маркировку учебного оборудования и детской мебели.
Он также напомнил, что Минпромторг в настоящий момент разрабатывает аналог "разрешительной кассы", который позволит заказчику по госконтракту видеть, что он получает товар, не соответствующий обязательным требованиям, а в будущем автоматически блокировать такие поставки. Цель - перевести недопуск некачественной продукции к потребителю в автоматический режим, минимизировав проверки контрольно-надзорных органов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России прорабатывает вопрос о начале эксперимента по маркировке детской мебели и школьного оборудования с последующим введением обязательной маркировки, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
"В соответствии с решением Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая прошла в декабре ровно год назад, мы сейчас прорабатываем вопрос о начале эксперимента по маркировке детской мебели и школьного оборудования и планируем начинать его, как только пройдем все регламентные процедуры", - сказал он на Национальном съезде учебной промышленности "УЧПРОМ-2026".
Проект постановления готовится для прохождения межведомственного согласования. Эксперимент планируется провести в 2027 году.
Заславский отметил, что с 2020 года маркируются многие товары для детей - легпром, детская косметика и бытовая химия, велосипеды, игрушки, а теперь по инициативе Ассоциации индустрии детских товаров предложено ввести маркировку учебного оборудования и детской мебели.
Он также напомнил, что Минпромторг в настоящий момент разрабатывает аналог "разрешительной кассы", который позволит заказчику по госконтракту видеть, что он получает товар, не соответствующий обязательным требованиям, а в будущем автоматически блокировать такие поставки. Цель - перевести недопуск некачественной продукции к потребителю в автоматический режим, минимизировав проверки контрольно-надзорных органов.