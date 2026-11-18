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Минтранс обеспечивает четкую координацию транспорта для сообщения с Крымом
Минтранс обеспечивает четкую координацию транспорта для сообщения с Крымом - 18.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс обеспечивает четкую координацию транспорта для сообщения с Крымом
Минтранс России обеспечивает четкую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом, передает ведомство со ссылкой на министра транспорта... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T09:17+0300
2026-11-18T09:17+0300
2026-11-18T09:17+0300
бизнес
россия
крым
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России обеспечивает четкую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом, передает ведомство со ссылкой на министра транспорта Дмитрия Ядрова.
"Осуществляем четкую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом", - сообщил министр.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже Минтранс сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы.
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бизнес, россия, крым
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России обеспечивает четкую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом, передает ведомство со ссылкой на министра транспорта Дмитрия Ядрова.
"Осуществляем четкую координацию всех видов транспорта для надежного сообщения с Крымом", - сообщил министр.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже Минтранс сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы.