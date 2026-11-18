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Минтранс предложил сделать знак качества "Транспорт России" для эмитентов

Минтранс предложил сделать знак качества "Транспорт России" для эмитентов - 18.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс предложил сделать знак качества "Транспорт России" для эмитентов

Минтранс России предлагает сделать отдельный знак качества "Транспорт России" для эмитентов, чтобы привлекать средства розничных инвесторов, сообщил министр... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:32+0300

2026-11-18T10:32+0300

2026-11-18T10:32+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России предлагает сделать отдельный знак качества "Транспорт России" для эмитентов, чтобы привлекать средства розничных инвесторов, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров. Предлагаем перейти к модели, чтобы розничному инвестору было понятно, как он вкладывает в транспортный комплекс и что за этим следует, полную прозрачность, подсказывать инвестору, в какие проекты необходимо входить, сказал Ядров, выступая на форуме "Транспорт России" на сессии про инвестирование в транспортную отрасль. "И для этого мы предлагаем в первую очередь установить знак качества на брокерских площадках, в финансовых услугах, в различных цифровых финансовых платформах", - добавил он. Он пояснил детали и рассказал, что это может быть за обозначение. "(Знак - ред.) для того, чтобы он (инвестор - ред.) понимал, что при реализации мероприятия и вкладывании средств при установке качества знака "Транспорт России"… что это мероприятие верифицировано в первую очередь Минтрансом. Оно акцептовано, оно понятно для государства. Государство тоже вкладывает свои деньги, и у него есть соответствующий результат", - сказал министр. Эмитенту для получения такого знака необходимо будет проходить соответствующие верификации на площадке Минтранса и необходимые независимые проверки, продолжил Ядров. "И в случае выполнения, конечно, такой знак качества будет сниматься", - отметил министр. Ядров в начале своей речи сказал, что транспорт в сегменте, относящемся к розничным инвесторам, практически не представлен. "Единственным городом выступила Москва, разместила облигации на сумму 2 миллиарда рублей на закупку электробусов", - посетовал он.

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