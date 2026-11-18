https://1prime.ru/20261118/mintrans-875338729.html

Минтранс разработал единую памятку для пассажиров, путешествующих с детьми

Минтранс разработал единую памятку для пассажиров, путешествующих с детьми - 18.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс разработал единую памятку для пассажиров, путешествующих с детьми

Минтранс России совместно с Общественным советом при министерстве, Общественной палатой РФ, крупнейшими перевозчиками и транспортными узлами страны разработали... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:06+0300

2026-11-18T16:06+0300

2026-11-18T16:06+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России совместно с Общественным советом при министерстве, Общественной палатой РФ, крупнейшими перевозчиками и транспортными узлами страны разработали единую памятку для пассажиров, путешествующих с детьми, материалы представленной на форуме "Транспорт России" памятки есть в распоряжении РИА Новости. Согласно памятке, пассажирам рекомендуется заранее изучить маршрут от дома до аэропорта, вокзала или морского порта, а также проверить документы всей семьи и изучить сайты транспортного узла и перевозчика. В памятке пассажирам рекомендуется подготовить ребенка к поездке: повторить с ним его имя и фамилию, а также имена и фамилии мамы и папы, напомнить адрес проживания и телефон родителей. Помимо этого, необходимо проговорить порядок действий в экстренной ситуации. Кроме того, в памятке прописаны действия пассажиров в случае, если ребенок потерялся, а также рекомендации: какие вещи стоит сложить в ручную кладь, что положить в дорожную аптечку и как действовать в случае задержки рейса. С 18 по 20 ноября 2026 года в московском Гостином Дворе проходят XX Международный форум и выставка "Транспорт России" - центральные события "Транспортной недели - 2026", которую проводит министерство транспорта Российской Федерации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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