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Минтранс рассчитывает, что знак для потерявшихся детей появится в 2027 году

Минтранс рассчитывает, что знак для потерявшихся детей появится в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс рассчитывает, что знак для потерявшихся детей появится в 2027 году

Минтранс России рассчитывает, что единый знак для потерявшихся детей на вокзалах и в аэропортах страны появится в следующем году, сообщил журналистам первый... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:47+0300

2026-11-18T17:47+0300

2026-11-18T17:47+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России рассчитывает, что единый знак для потерявшихся детей на вокзалах и в аэропортах страны появится в следующем году, сообщил журналистам первый замглавы министерства Константин Пашков. "Инициатива, которая сегодня прозвучала, еще только стартует… Думаю, что в самое ближайшее время, срок я вам точно назвать не могу, но мне кажется, на будущий год он точно появится. Это очень хорошая инициатива", - сказал Пашков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных сроках появления такого знака. Ранее в среду секретарь комиссии по семейноцентричности общественного совета при Минтрансе России Кира Доросева сообщила РИА Новости, что совет предложил провести всероссийский конкурс детских рисунков, чтобы определить облик специального знака для потерявшихся детей на вокзалах и в аэропортах. По словам Пашкова, официальных решений о создании и введении знака пока нет, но министерство совместно с общественными организациями начнет соответствующую проработку. "После всестороннего обсуждения мы выработаем подход, покажем его обязательно нашему бизнесу, потому что все-таки он (знак - ред.) должен быть удобный для всех, и чтобы соблюдал фирменный стиль и в целом был информативен", - добавил он. Ранее, в октябре, Доросева сообщала РИА Новости об инициативе общественного совета по созданию единого знака для обозначения мест, куда необходимо подойти детям, потерявшимся в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и других объектах транспорта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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